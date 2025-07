FUORIGROTTA – Questa notte i carabinieri della stazione di Napoli Fuorigrotta hanno arrestato il 47enne Gianluigi Bellone, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri – impegnati in un servizio notturno – hanno sorpreso l’uomo a piazzale Tecchio mentre tentava di rubare una moto in sosta. Il 47enne è stato bloccato e arrestato. E’ in attesa di giudizio.