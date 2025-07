POZZUOLI/ Scontro auto-moto in via Solfatara: centauro ferito in ospedale – LE FOTO

POZZUOLI – Nuovo incidente stradale a Pozzuoli. Dopo la tragica morte del 18enne Augusto Di Meo, quest’oggi un altro centauro è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Solfatara. Il ferito è un uomo in sella a uno scooter che è stato trasferito in “codice giallo” al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale diretti dalla comandante Silvia Mignone. Secondo quanto ricostruito lo scontro tra l’autovettura e il mezzo a due ruote è avvenuto nei pressi dell’ingresso al Parco Bognar. Nel violento impatto è stato divelto anche un segnale stradale. Le condizioni del ferito non destano particolari preoccupazioni.

LE FOTO