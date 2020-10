POZZUOLI – Tra le 21 persone decedute per Covid in Campania (nel periodo tra il 1 e il 17 ottobre) ci sono anche tre anziani morti tra giovedì e venerdì scorso all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Erano ricoverati nel covid center da diversi giorni. Nella fattispecie si tratta di un 82enne, un 85enne e un 90enne, tutti non residenti nella città flegrea. I tre decessi non rientrano, dunque, nel consueto bollettino che ogni giorno viene diramato dall’Asl Napoli 2 Nord per quanto concerne il comune di Pozzuoli. Ad oggi i puteolani che hanno perso la vita dopo aver contratto il virus sono 13.