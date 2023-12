Tragedia sfiorata a Quarto: auto si schianta contro un condominio – LE FOTO

QUARTO – Tragedia sfiorata nella notte dell’antivigilia di Natale a Quarto flegreo dove un’auto si è schiantata ad alta velocità contro un’abitazione. Illeso per miracolo il conducente della vettura, una Fiat Punto che era sottoposta a sequestro amministrativo e quindi non poteva essere utilizzata dal proprietario. L’incidente è avvenuto in via Casalanno poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Quarto e i vigili del fuoco che hanno rimosso la vettura che, a folle velocità, si è schianta contro le inferriate della recinzione finendo la corsa sui contatori del gas. Paura tra i residenti, che si sono riversati nel cortile. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che hanno disposto il sequestro dell’auto che è stata affidata alla depositeria giudiziaria.

