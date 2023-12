Capodanno, fuochi illegali: carabinieri sequestrano 5 quintali di botti, un arresto e una denuncia

CASALNUOVO DI NAPOLI – Ancora fuochi, ancora sequestri nel comune di Casalnuovo di Napoli. Mezza tonnellata, 500 chili tondi di botti illegali sottratti al mercato e a mani incoscienti. In manette Carmine Piscopo, 66enne del posto. Denunciato un 25enne.

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno perquisito entrambe le abitazioni. In quella di Piscopo i militari hanno rinvenuto 133 ordigni non convenzionali di varia natura, per un peso complessivo di 230 chili. Il 66enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Poche ore dopo, nell’appartamento del 25enne, i carabinieri hanno contato 270 chili di fuochi illegali. 51 ordigni dal peso in polvere attiva di 38 chili. Un pericolo enorme, considerato che erano stoccati senza alcun controllo all’interno di una casa abitata. Il materiale è stato sequestrato e sarà distrutto con la collaborazione degli artificieri del comando provinciale di Napoli.