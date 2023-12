CALCIO/ Laringe-show: la Puteolana batte 3-2 il Forio

POZZUOLI – La Puteolana 1902 batte il Real Forio con il risultato di 3-2 a termine di una gara infinita. I diavoli Rossi attaccano con intensità e al 16’ hanno la chance di portarsi avanti. Cappa steso in area di rigore e Prisco si presenta dagli undici metri. L’attaccante si fa peró ipnotizzare dal portiere avversario. Lo stesso calciatore ex San Marzano ha successivamente l’occasione di siglare il gol del vantaggio, ma sciupa da pochi metri. Nella ripresa si accende il match, Sanguineti dopo meno di 10 minuti porta in vantaggio i suoi, conclusione perfetta dall’interno dell’area di rigore. Passa poco sul cronometro del direttore di gara e arriva anche il secondo gol, a firma di Laringe che sfrutta al meglio una palla in area di rigore. Riemerge il Forio che dimezza lo svantaggio al 64’, Carnicelli finalizza l’azione dei neroverdi degli isolani e fa 2-1. Vanno alla ricerca del pareggio i neroverdi che su azione di calcio d’angolo, trovano il gol con Arrulo, subentrato dalla panchina. Gara chiusa sul pareggio? No, perché al 90’ ci pensa Laringe, sfruttando l’errore della difesa ospite su un rilancio, e lanciato a rete fa 3-2. Tre punti fondamentali in chiave classifica e Puteolana che ora tornerà in campo dopo le festività natalizie.

PUTEOLANA 1902: Pirone, Catinali, Severino (27’ s.t. Puzone), Laringe, Prisco (11’ s.t. Grezio), Cappa, Pontillo (11’ s.t. Guglielmo), Sanguinetti (14’ s.t. Calone), Palumbo, Rosolino, Battaglia (1’ s.t. Amelio). A disp: Russo, Vitale, Alvino, Massa. All. De Michele

REAL FORIO 2014: Iandoli, Boussaada, Carnicelli, Acosta, Sogliuzzo, Pistola, Di Meglio, Cabrera, Vincenzi (24’ s.t. Pelliccia), Cerase (18’ s.t. Arrulo), Filosa. A disp: Re, Aiello, Accurso, Peluso, Iaccarino, Vitiello, Longo. All. Iervolino

ARBITRO: Sig. Carluccio (ass. Peluso ed Auriemma)

RETI: nella ripresa 5’ Sanguinetti (P), 15’ e 45’ Laringe (P), 25’ Carnicelli (RF), 30’ Arrulo (RF) Note: al 16’ Iandoli respinge un calcio di rigore a Prisco.

Ammoniti: Catinali, Grezio, Gugliemo (P); Arrulo, Acosta, Sogliuzzo, Pistola, Di Meglio