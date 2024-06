Tragedia sfiorata a Pozzuoli: palo della segnaletica si stacca e ferisce alla testa un 12enne «Mio figlio miracolato»- LE FOTO

POZZUOLI – Tragedia sfiorata ieri a Pozzuoli dove un palo della segnaletica stradale ha ceduto colpendo alla testa un 12enne che stava passeggiando con alcuni coetanei. L’episodio è avvenuto sul lungomare Sandro Pertini, a via Napoli. Soccorso da alcuni passanti è stato poi trasferito in ambulanza – in codice giallo – presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” dove è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato un trauma cranico. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause che hanno portato al distacco del palo che ha colpito il 12enne alla nuca.

IL RACCONTO – «Siamo ancora sotto shock, medici e infermieri ci hanno detto che mio figlio è stato miracolato, bastava un altro punto sbagliato della testa e poteva rimanerci secco ed io oggi stavo piangermelo per che cosa? Perché non spendono i soldi per la manutenzione? – ha raccontato a Cronaca Flegrea Raffaella Volpe, la madre del 12enne – Noi genitori eravamo nelle vicinanze e alla chiamata siamo corsi subito sul posto perché in un primo momento i ragazzi non si erano accorti di ciò che si era fatto mio figlio, poi è scoppiato l’ematoma e ha iniziato a schizzare sangue ovunque. Ora sta meglio anche se è ancora tutto intontito ed ha mal di testa. Fortunatamente la TAC è risultata negativa, ma ci hanno detto che se si dovrebbero presentare eventuali sintomi dobbiamo subito correre in ospedale e anche quando dorme dobbiamo tenerlo sotto osservazione. Denuncerò questa cosa agli organi competenti perché chi ha responsabilità su una cosa del genere deve pagare».