Il governatore De Luca a pranzo a Pozzuoli insieme a Manzoni e ai big del PD

POZZUOLI – Metti una domenica a pranzo. Tutti insieme, e neppure tanto in disparte, nel ristorante della Piazzetta Italia di Lucrino. Alosclub di Gennaro Alosco. Eccoli, attovagliati felicemente e in piena baldoria tra crudi di mare, polpi, spaghetti a vongole e ogni genere di delizia. A fare il padrone di casa, Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli e leader del Pd dell’area nord. A tavola con il governatore De Luca c’erano il capo gruppo del Pd in Consiglio regionale Mario Casillo, il neo europarlamentare Lello Topo, la consigliera regionale Loredana Raia e i rispettivi consorti. Una tavolata in cui Manzoni ha parlato anche dei prossimi passi in tema di prevenzione bradisismo che ha in mente di mettere in atto, ottenendo il consenso di De Luca e degli altri presenti al tavolo.