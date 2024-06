POZZUOLI/ «Anche senza concessioni comandano sempre loro» ecco cosa accade nei lidi di Lucrino – IL VIDEO

POZZUOLI – «Anche senza concessioni comandano sempre loro». È quanto accade lungo la costa di Pozzuoli dove gli stabilimenti balneari hanno avviato la stagione estiva senza le dovute concessioni. Nonostante ciò nella giornata di ieri (sabato 15 giugno) per accedere in spiaggia a Lucrino era richiesto il pagamento di una quota vincolata al fitto di un ombrellone e/o di un lettino. Come nel caso di una donna con una bambina di 5 anni a cui, all’ingresso del Lido Napoli, è stata richiesta la somma di 17 euro per accedere alla spiaggia e ricevere un ombrellone nelle file “riservate”. Al Kora invece un matrimonio ha portato gli organizzatori ad interdire una porzione di spiaggia. Scene simili si sono viste lungo tutta la costa, da Arco Felice fino a Licola, dove si continuano a fittare bungalow, cabine e a noleggiare lettini e ombrelloni. Il video è stato realizzato insieme al consigliere comunale Riccardo Volpe che ha documento il tutto.

IL VIDEO