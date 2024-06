POZZUOLI – Lo sciame sismico, in corso da stanotte sul territorio dei Campi Flegrei, si è concluso. A comunicarlo è l’Osservatorio Vesuviano che in mattinata ha annunciato la fine della sequenza di eventi iniziata alle ore 01:35 di ieri. I sismografi hanno registrato in totale 7 terremoti con magnitudo massima 1.5 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.