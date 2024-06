Tragedia in mare, il cordoglio del sindaco di Pozzuoli: «Il mio pensiero va alla famiglia del giovane Juclanio»

POZZUOLI – «Con profondo dolore ho appreso della morte del giovane Juclanio. Ritrovato morto in mare ad Acquamorta. A nome di tutta la comunità di Pozzuoli in questo momento di grande tristezza, il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutta la comunità di Monte di Procida. Possa la sua anima riposare in pace, e possa la sua famiglia trovare la forza e il conforto necessari per affrontare questa dolorosa perdita. Vi sono vicino con tutto il cuore». Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, esprime vicinanza alla famiglia di Juclanio Americo Francisco Calupeteca, deceduto ieri in mare all’età di 16 anni ad Acquamorta.