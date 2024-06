Elezioni europee, a Pozzuoli apertura straordinaria degli sportelli del cittadino

POZZUOLI – In vista delle ormai imminenti elezioni Europee a Pozzuoli è prevista l’apertura straordinaria degli sportelli del cittadino esclusivamente per: il rilascio delle tessere elettorali (tessera smarrita, esaurita, deteriorata); l’emissione della carte d’identità elettronica (CIE). Il Comune fa sapere che gli sportelli saranno aperti anche oggi, venerdì 7 giugno dalle 9:00 alle 18:00; domani, sabato 8 giugno dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 15:00 alle 23:00 (giorno di votazione) e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00 (giorno di votazione). In caso di smarrimento della tessera elettorale al fine del rilascio della tessera sostitutiva è necessaria la denuncia di smarrimento. Per effettuare richieste per soggetti diversi bisogna munirsi di apposita delega dell’intestatario della tessera e copia del suo documento di riconoscimento.