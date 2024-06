Sfuggito alla cattura, carabinieri trovano e arrestano 39enne: era nascosto con il suo cane

CASORIA – Si era reso irreperibile dallo scorso aprile. Da quando la corte di appello di Napoli aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti. Parliamo di Sabato Felli, 39enne, sul quale prendeva – almeno fino a stamattina- un ordine di carcerazione che disponeva la pena di otto anni di reclusione per associazione di tipo mafioso commesso ad Afragola. Questa mattina all’alba i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria hanno chiuso il cerchio ed individuato e arrestato il prossimo 39enne. L’uomo era nascosto in un appartamento in compagnia di due suoi conoscenti (marito e moglie) e con il proprio inseparabile amico a quattro zampe. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Torquato Tasso, Felli era nella sua stanza con il suo chihuahua messicano. Non ha opposto resistenza. I coniugi sono stati denunciati mentre il 39enne è stato trasferito nel carcere di Secondigliano. L’animale invece sta bene e c’è chi si prenderà cura di lui.