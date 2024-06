Campi Flegrei, Nappi: «M5S imbarazzante, i nostri volontari sopperiscono a lavoro non svolto da Istituzioni locali»

POZZUOLI – «Sentir parlare certi grillini di sciacallaggio e dignità è veramente patetico. La Lega, attraverso i propri tecnici volontari, garantisce gratuitamente un servizio di supplenza al lavoro di controllo e di prevenzione che le Istituzioni locali, in particolare la Regione Campania, non sono in grado di fornire ai cittadini, anche nei Campi Flegrei. A Caso e ai 5S, campioni di populismo e di inquinamento dei pozzi, diamo due notizie: il territorio di Pianura, in cui si stanno svolgendo le verifiche, è al di fuori dell’area in cui sono stati previsti i test in virtù del piano nazionale. I controlli stanno facendo purtroppo emergere criticità nella metà dei fabbricati esaminati. Trasmetteremo i nostri report alle Autorità competenti e vigileremo sui successivi atti necessari a tutelare il diritto alla sicurezza e alla casa dei cittadini». Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore della Città Metropolitana di Napoli.