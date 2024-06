Tragedia a Monte di Procida: ragazzino trovato morto ad Acquamorta

MONTE DI PROCIDA – Tragedia nella serata di ieri ad Acquamorta, frazione di Monte di Procida, dove un 16enne originario dell’Angola è stato trovato morto in mare. La vittima si chiama Juclanio Americo Francisco Calupeteca. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco in una secca nei pressi della prima scogliera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la morte sarebbe avvenuta in seguito a un malore, visto che sul corpo non erano presenti segni di violenze. La salma nella tarda serata di giovedì è stata sottoposta a sequestro dal pm di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia che servirà ad accertare tempi e modalità del decesso.

CAMPAGNA ELETTORALE SOSPESA – La notizia della morte di Juclanio ha sconvolto l’intera comunità di Monte di Procida: in segno di cordoglio i tre candidati a sindaco, in vista delle elezioni in programma per sabato e domenica, hanno deciso di sospendere da oggi la campagna elettorale.