Tragedia a Quarto: anziano muore schiacciato da un albero

QUARTO – Tragedia a Quarto dove un anziano è morto schiacciato da un albero che stava tagliando per fare la legna da portare a casa. La vittima si chiama Gennaro Sommella, 84 anni, pensionato. L’uomo è stato trovato senza vita in un terreno agricolo in via Masullo. Secondo quanto ricostruito l’anziano era uscito nella mattinata di ieri per andare a fare della legna, senza più fare ritorno a casa. Per l’intera giornata il suo telefono cellulare ha squillato a vuoto, facendo scattare l’allarme. Solo in serata è arrivata la drammatica scoperta. Il corpo senza vita dell’84enne è stato trovato riverso a terra con accanto ancora la motosega utilizzata per tagliare l’arbusto. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per schiacciamento. La salma è stata sequestra da parte del pubblico ministero di turno per l’esame autoptico che servirà ad accertare tempi e modalità che hanno portato al decesso. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Quarto.