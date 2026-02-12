La banda dei bancomat colpisce ancora: danneggiata l’ennesima banca

NAPOLI – I carabinieri sono intervenuti nella notte a San Giuseppe Vesuviano in via XX settembre per un tentativo di furto Atm in un istituto di credito. Poco prima ignoti, a bordo di una Alfa Romeo Giulietta rubata, danneggiavano la vetrata della banca per poi tentare di asportare l’atm. I malviventi non sono riusciti nel loro intento e sono fuggiti lasciando l’auto sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Auto utilizzata sequestrata.