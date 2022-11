Tragedia a Pozzuoli: 15enne morto in incidente frontale, grave coetanea – LA FOTO

POZZUOLI – Tragedia nella notte a Pozzuoli dove C.P., di 15 anni, è morto in un incidente frontale in via Annecchino, ad Arco Felice. In gravi condizioni anche una 14enne ricoverata all’ospedale Santa Maria delle grazie. I due erano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono scontrati con un’auto. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Sulla salma è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno. Gravi invece sono le condizioni della coetanea ricoverata in prognosi riservata.