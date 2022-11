CALCIO/ Il Rione Terra Sibilla si rialza e aggancia il treno playoff: 3-1 con il Casal Di Principe

BACOLI – Seconda vittoria consecutiva in casa per il Rione Terra Sibilla, che si porta a 15 punti, uno in più degli avversari in campo del Casal Di Principe, e aggancia così il gruppetto di squadre che si contendono la zona playoff, attendendo il risultato di Micri-Puglianello. La partenza convinta della squadra di mister Faustino consente di chiudere la prima frazione di gara sul 2-0 con le reti di Scherillo e Della Monaco, per poi arrotondare nella ripresa col nuovo guizzo di Scherillo e amministrare poi il finale concedendo una sola rete agli ospiti.

CRONACA – Il Rione Terra Sibilla vuole dare continuità alla buona prestazione offerta alla scorsa contro il Castel Volturno (pur senza punti) e lo dimostra con la partenza battagliera che si concretizza col vantaggio al 12′ grazie alla rasoiata di Scherillo, che da destra rientra sul sinistro e fulmina Arrichiello sul palo lontano. Dopo tanto fraseggio, i flegrei vengono impensieriti dall’occasione di Annunziata in area di rigore, che si vede contrastato il primo tiro e sballa totalmente la seconda ghiotta chance dopo un contrasto. Ma il Rione Terra Sibilla risponde con cattiveria ed eleganza: al 39′ un delizioso scambio volante tra Di Matteo e Della Monaco permette a quest’ultimo di tirare di controbalzo in area di rigore, siglando il 2-0. Nella ripresa ci prova da fuori il Casal Di Principe al primo minuto, con Navarra che si oppone sia alla conclusione che al seguente cross di De Falco, ma i padroni di casa rispondono poco dopo ancora con una rete: al 49′ Della Monaco si autolancia in campo aperto e tenta il dribbling sul portiere che non riesce, ma arriva Scherillo a supporto a firmare la sua doppietta personale. Lo stesso Della Monaco ci prova poco dopo con un gran tiro a giro di poco alto, ma stavolta è il Casal Di Principe a rispondere con la rete di Annunziata al 69′, che piomba su un cross da sinistra e in due tempi riesce a battere Navarra. Lo stesso Annunziata, galvanizzato dalla rete, prova a riaprire i giochi al 77′ con una bella progressione e il potente tiro dal limite dell’area, ma Navarra è ancora attento. La più grande chance per la rete negli ultimi minuti capita però al neo entrato Costagliola, che inizia l’azione con una panoramica apertura a destra per Petrone e raccoglie il suo passaggio di ritorno in area, scagliando un potentissimo destro che però viene neutralizzato da un vero e proprio miracolo di Arrichiello all’incrocio dei pali. Bastano comunque tre reti a regalare la vittoria al Rione Terra Sibilla.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Bullone, Grella, Romano, Campolo, Cirino, Granata, Gallo, Scherillo (67′ Lucignano), Di Matteo (72′ Costagliola), Della Monaco (52′ Petrone).

CASAL DI PRINCIPE: Arrichiello, Di Bona (46′ Pizzo), Di Ronza (72′ Ennio), Bellusci, Chianese, Cerullo F., Russo, Ferraro T. (46′ Cerullo U.), Ferraro F. (58′ Vargas), De Falco (72′ Romano), Annunziata.

MARCATORI: 12′ e 49′ Scherillo, 39′ Della Monaco, 69′ Annunziata.

NOTE: Arbitro Della Porta di Benevento, ammoniti Romano e Cirino (Rione Terra Sibilla), Chianese, Cerullo F. e De Falco (Casal Di Principe.