POZZUOLI/ Il grande spettacolo dei burattini a Licola: una due giorni dedicata ai più piccoli

POZZUOLI – Sono due le date cerchiate in rosso sul calendario: sabato 3 e domenica 4 dicembre. In queste due giornate i bambini potranno divertirsi e assistere gratuitamente all’iniziativa “Il grande spettacolo dei burattini” promosso dall’associazione Licola Mare Pulito. «Regalare momenti di gioia dopo questa lunga pandemia è un atto dovuto verso i bambini in modo che possano tornare a sorridere e a divertirsi. Vi aspettiamo il 3 e il 4 dicembre presso la struttura “Sea Legend” di Licola mare – dichiara Umberto Mercurio (nella foto ndr), presidente dell’associazione promotrice dell’evento, che chiama a raccolta i più piccini – . Ringraziamo il Comune di Pozzuoli e in particolare il sindaco Luigi Manzoni per il patrocinio morale che ci è stato concesso e Carletto Scotto che si è messo a disposizione per questo evento». Gli spettacoli si terranno dalle 12 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 e sono rivolti a tutti i bambini.