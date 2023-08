Tragedia a Bacoli: sub trovato morto nel lago Fusaro – LE FOTO

BACOLI – Tragedia a Bacoli dove un sub, Gennaro Masino, ha perso la vita mentre stava effettuando una battuta di pesca nel lago Fusaro, L’uomo, 60enne, originario di Pozzuoli e residente nel quartiere di Monterusciello, non aveva fatto rientro a casa destando le preoccupazioni della moglie che ha dato l’allarme, Sul posto in questo momento ci sono carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. In corso le operazioni di recupero della salma che vedono impegnati il nucleo sommozzatori dell’Arma. Secondo prime informazioni il sub stava raccogliendo mitili all’interno del lago, attività tra l’altro vietata.

IL DRAMMA – Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo stava pescando e sarebbe stato colto da un malore e sarebbe morto in acqua. Indagini in corso per chiarire dinamica a cura dei Carabinieri.