POZZUOLI/ “Balla con me”: la struttura psichiatrica Horus promuove la danza-terapia

POZZUOLI – L’appuntamento è per stasera alle 20 quando la struttura psichiatrica Horus del Centro Serapide sarà ospite del “Navidad” a Pozzuoli per mettere in scena il Dance Show “Balla con me”. Questo spettacolo è il frutto del laboratorio di danza-terapia di Horus, condotto da Elvira Griffo. Attraverso la danza-terapia il paziente sperimenta inquietudini, ma anche le sue potenzialità. Un percorso di crescita che gli permette di liberarsi dalle insicurezze, paure ma soprattutto di provare nuovi modi di comunicare ed esprimere emozioni. “Balla con me” è un contenitore di emozioni: i ragazzi hanno superato le loro paure e si sono lasciati andare alla gioia. «L’obiettivo – fanno sapere dalla struttura di Pozzuoli – è proprio trasmettere gioia al pubblico, che si spera, apprezzando questo lavoro, possa essere trascinato, a ritmo di musica sulla pista da ballo». L’ingresso è libero.