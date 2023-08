POZZUOLI/ Al volante di una macchina rubata, bloccato dalla polizia e denunciato

POZZUOLI – Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio. Nel corso della notte, gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Ludovica Carpino, hanno fermato uno straniero – regolare sul territorio italiano – al volante di un’auto Toyota, risultata poi rubata. L’uomo è stato denunciato mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Nella giornata di ieri, invece, sempre durante i controlli sul territorio, sono stati rinvenuti in “Contrada Pisciarelli”, nel quartiere di Agnano, diversi furgoni e veicoli rubati. In corso le indagini per identificare gli autori dei furti.