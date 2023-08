POZZUOLI / Blackout in via Solfatara: case al buio e metropolitana in tilt

POZZUOLI – In questi minuti diverse abitazioni di via Solfatara a Pozzuoli sono al buio totale. Stessa situazione per la linea ferroviaria della metropolitana, da dove stanno partendo periodicamente avvisi di emergenza. Molti utenti in questi minuti stanno contattando l’Enel per capire l’origine e la durata del disservizio. Fonti interne all’Enel ci riferiscono che il problema tecnico è in via di risoluzione e ci confermano che interessa solo via Solfatara.