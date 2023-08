POZZUOLI/ «Marciapiedi ridotti a discarica in via Pagano: sanitari in strada da più di 15 giorni»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Direttore, buongiorno, non è la prima volta che le scrivo, perdoni lo sfogo. A Monterusciello, in via Giuseppe Pagano, circa 15 giorni fa la ditta dei rifiuti ha prelevato dal marciapiede un’intera cucina lasciando, non so i motivi, i pezzi igienici come da foto. Esisteranno sanzioni per punire tale comportamento chiunque sia il responsabile? Il Comune può raggiungere senza problemi gli autori di tale scempio. Che vergogna!».