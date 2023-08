L’appello di Sinistra Italiana al sindaco di Pozzuoli: «No alla privatizzazione del servizio idrico»

POZZUOLI – «Questa mattina ho inviato tramite pec all’ufficio protocollo del comune di Pozzuoli: una richiesta indirizzata al sindaco Manzoni e ai consiglieri comunali, nella quale abbiamo chiesto di presentare al primo consiglio utile la mozione preparata dai comitati dell’acqua pubblica contro la privatizzazione della Grande Adduzione Regionale da parte della Regione Campania». Lo rivela Stefano Ioffredo (nella foto ndr), Segretario cittadino di Sinistra Italiana di Pozzuoliì Coordinatore della Federazione Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana. Nel mirino la delibera di Giunta numero 312 del 31 maggio scorso con cui l’amministrazione De Luca ha previsto di creare una società mista pubblico\privata decidendo di affidare al mercato il bene dell’acqua. «Una scelta sbagliata e inaccettabile, in linea con l’azione della destra di Governo di Giorgia Meloni, in continuità con il Governo Draghi e che disattende la scelta di 27 milioni di italiani nel Referendum del 2011. Una decisione che spalanca le porte alla gestione delle multinazionali che faranno pagare a peso d’oro ai cittadini un bene comune essenziale per la vita delle persone. Considerato che: il Consiglio Comunale di Pozzuoli durante la seduta del 3 febbraio 2023 ha già deliberato favorevolmente sulla partecipazione del Comune di Pozzuoli in qualità di socio alla costituenda società di gestione del servizio idrico integrato dell’ambito Distrettuale Napoli Nord, ribadendo il principio che l’acqua pubblica sia un bene da tutelare e la volontà che il servizio idrico locale sia gestito a livello pubblico nel rispetto del pronunciamento referendario del 2011; che la gestione interamente pubblica della Grande Adduzione Regionale rappresenta una condizione necessaria e indispensabile per mantenere la gestione pubblica del servizio idrico nei territori».

LA RICHIESTA – Sinistra Italiana chiede al Consiglio Comunale di Pozzuoli di impegnare il sindaco e l’amministrazione comunale a sollecitare la Regione Campania al fine di provvedere alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica per la gestione della Grande Adduzione Regionale e di inviare alla Giunta Regionale della Campana questa mozione di indirizzo.