Tra annunci e passerelle l’Hub di Pozzuoli resta ancora chiuso – LE FOTO

POZZUOLI – Diciotto giorni dopo la scossa più forte di sempre nell’area destinata ad ospitare l’Hub per l’accoglienza degli sfollati non si muove una foglia. Tutto è fermo in un torrido lunedì di metà agosto, dieci giorni dopo la visita del presidente della Regione Campania Roberto Fico e dell’assessore alla Protezione Civile Fiorella Zabatta che accompagnati dal sindaco Gigi Manzoni promisero “tempi celeri” per l’apertura dell’area di interscambio.

TUTTO FERMO – Addirittura il sindaco Manzoni si lasciò andare in un “lunedì partiranno i lavori”. Detto fatto, i lavori furono avviati ad uso e consumo di telecamere che ripresero due bobcat rimuovere le erbacce. Poi il silenzio. Dieci giorni di nulla che indirizzano nuovamente l’Hub verso l’oblio, dopo 2 anni di rimpalli tra Istituzioni. In attesa forse di una nuova scossa e di una nuova emergenza?

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