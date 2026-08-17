Pozzuoli, ecco quanto può costare il CAS: con oltre mille domande la spesa si sfiorano gli 800mila euro al mese

POZZUOLI – Sono 1.174 i nuclei familiari di Pozzuoli che hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione, per un totale di 2.933 persone, di cui 594 over 65 e 496 persone con disabilità. Partendo dagli importi previsti dalla normativa – da 400 a 900 euro mensili per nucleo, con una maggiorazione fino a 200 euro per anziani e persone con disabilità – è possibile effettuare una prima simulazione del possibile costo della misura. Con una media di circa 2,53 componenti per nucleo, la spesa potrebbe attestarsi indicativamente intorno agli 800mila euro al mese, con una forbice stimabile tra circa 760mila e 850mila euro. Si tratta di una stima e il costo effettivo dipenderà dalla composizione dei singoli nuclei, dall’accoglimento delle domande e dall’applicazione delle maggiorazioni previste. Su base annua, quindi, mantenendo invariato il numero dei beneficiari, il fabbisogno potrebbe quindi superare i 9 milioni di euro. Una delle fotografie del peso economico dell’emergenza, numeri destinati a crescere se dovessero aumentare gli sgomberi e le domande accolte, rendendo necessario verificare se le risorse stanziate saranno sufficienti a garantire continuità al sostegno delle famiglie, ma più di tutto, sarebbe utile capire se queste misure, siano effettivamente utili alla ricostruzione di una comunità.