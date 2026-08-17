Porto di Pozzuoli chiuso ai mezzi pesanti, proteste da Procida

POZZUOLI/PROCIDA – «Cari associati, vi informiamo che Casartigiani Procida è in contatto con il Sindaco di Procida per seguire con la massima attenzione la grave problematica che sta interessando i collegamenti e il trasporto delle merci sulla linea di Pozzuoli. A seguito dell’Ordinanza n. 439 del 14 agosto del Comune di Pozzuoli, che vieta il transito dei mezzi pesanti sulle strade di accesso al porto, si stanno creando serie difficoltà per l’approvvigionamento della nostra isola.» E’ quanto scrive Casartigiani Procida in merito alla chiusura del porto di Pozzuoli ai mezzi di tonnellata superiore alle 3,5 tonnellate. «Per Procida questa misura non comporta soltanto un aggravio dei costi di trasporto, che inevitabilmente rischia di ripercuotersi sulle nostre imprese e sull’intera economia isolana, ma può determinare anche l’impossibilità materiale di effettuare alcune consegne, con conseguenze particolarmente pesanti per attività commerciali, artigiane, imprese edili e per tutti i settori che dipendono quotidianamente dal trasporto delle merci. Come Casartigiani Procida stiamo dando e continueremo a dare il massimo supporto al Sindaco e alle istituzioni, affinché possa essere individuata nel più breve tempo possibile una soluzione che tuteli le esigenze di Procida e delle sue attività produttive».