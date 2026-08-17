Fico annuncia le priorità “Migliorare decreto e far rientrare la gente nelle case”

POZZUOLI – Migliorare il decreto Campi Flegrei. È quanto sostiene il governatore della Campania Roberto Fico. “Adesso il punto vero è che noi stiamo lavorando, anche con il governo, sulle modifiche al decreto” ha detto al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi, in prefettura a Napoli, per discutere della situazione dei trasporti da e per il porto di Pozzuoli. Fico ha ribadito la sua posizione sulla richiesta dello stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei. L’ex presidente della Camera aggiunge poi che illustrerà la sua posizione in merito nel corso della riunione del Consiglio regionale, convocato in seduta straordinaria il 27 agosto per fare il punto sulla situazione. Tornando al decreto varato dal governo lo scorso 4 agosto, Fico si è soffermato sugli emendamenti per la modifica del testo, da presentare in prima battuta nella cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Napoli. “La linea principale è una ed è quella di agevolare i lavori nelle abitazioni e nei palazzi, per far si che le persone che hanno subito un danno, e ci sono anche danni che non sono gravissimi, possano immediatamente fare i lavori per poter rientrare in casa il prima possibile. Abbiamo individuato forme di agevolazione, per velocizzare tutte le pratiche, e questa è una cosa che chiederemo al governo”.