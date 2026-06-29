Tornano i “Giochi dei Quartieri” di Bacoli

BACOLI – La città di Bacoli si prepara a vivere una nuova estate all’insegna dello sport, della socialità e del sano spirito di squadra con la seconda edizione dei “Giochi dei Quartieri 2026”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Bacoli e dal comitato di gestione di “Casa della Cultura” che, dal 13 al 24 luglio, coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 13 anni compiuti in su in un ricco calendario di attività distribuite nei principali luoghi del territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza ai quartieri, valorizzare gli spazi cittadini e favorire l’incontro tra i giovani attraverso competizioni sportive, giochi di squadra e momenti di convivialità. Il programma prenderà il via lunedì 13 luglio con la consegna delle divise e la presentazione delle squadre in Piazza Marconi. Nei giorni successivi si alterneranno discipline sportive e prove di abilità: beach volley, il gioco “LOL – Chi ride è fuori”, canoa, staffetta, calcio, basket, un grande quizzettone, Master Chef e, come gran finale, un percorso ad ostacoli con gonfiabili giganti. Tutte le attività avranno inizio alle ore 17:30 e si svolgeranno in diverse location della città, da Case Vecchie a Miseno, dal Fusaro al Centro Storico, fino al Campo Tony Chiovato, trasformando Bacoli in un grande villaggio dello sport e del divertimento. Per partecipare sarà possibile iscriversi in due appuntamenti: il 30 giugno, alle ore 18:00, presso Zanzibar; e il 10 luglio, alle ore 18:00, presso Piazza Marconi. I “Giochi dei Quartieri” rappresentano un’importante occasione per promuovere i valori della partecipazione, dell’inclusione e del fair play, offrendo ai giovani un’esperienza capace di unire competizione, amicizia e condivisione. L’iniziativa è organizzata dal Comitato di Gestione “Casa della Cultura” con il patrocinio della Città di Bacoli, confermando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere progetti dedicati ai giovani e alla valorizzazione della comunità.

IL PROGRAMMA

13 luglio – Consegna divise e presentazione squadre (Piazza Marconi)

14 luglio – Beach Volley (Case Vecchie)

15 luglio – LOL “Chi ride è fuori” (Fusaro, Piazzetta)

16 luglio – Canoa (Miseno, ex Spiaggia Piranha)

17 luglio – Staffetta (Centro Storico)

20 luglio – Calcio (Campo Cuma)

21 luglio – Basket (Bellavista)

22 luglio – Quizzettone (Villa Ferretti, Baia)

23 luglio – Master Chef (Centro Storico)

24 luglio – Percorso ad ostacoli e gonfiabili giganti (Campo Tony Chiovato)

Start di ogni giornata: ore 17:30.