A Bacoli l’opposizione chiede lo stato d’emergenza per i Campi Flegrei

BACOLI – Tutti i consiglieri di opposizione hanno depositato, ieri sera, al presidente del Consiglio comunale Francesca di Meo, ai sensi del regolamento interno, una mozione sull’emergenza bradisismica dei Campi Flegrei. L’istanza è stata coordinata dal capogruppo di Fdi Nello Savoia e dagli altri 4 consiglieri di centro destra: Luigi Della Ragione, Gianluca Schiano, Vincenzo Salviati e Annamaria Romani. In particolare, le forze di opposizione chiedono al sindaco di attivare lo “stato di emergenza” perché “la deliberazione dello stato di emergenza consente l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’articolo 25 del Codice della protezione civile. Tali ordinanze permettono di attuare misure straordinarie e, nei limiti consentiti dall’ordinamento, introdurre deroghe normative più ampie rispetto a quelle normalmente utilizzabili in situazioni ordinarie, in ragione della particolare urgenza degli interventi. La richiesta dello stato d’emergenza potrà essere fatta assieme ad una legge speciale per i Campi Flegrei”. La mozione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.