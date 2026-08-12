Consiglio regionale, il 27 agosto seduta dedicata al bradisismo

POZZUOLI – Si è tenuta ieri a Napoli la conferenza dei capigruppo per fissare la seduta straordinaria sul tema del bradisismo del consiglio regionale della Campania. I gruppi di maggioranza, consci dell’urgenza e della difficoltà del momento, hanno manifestato la piena disponibilità alla fissazione di una seduta di consiglio nel primo giorno possibile, compreso il 15 agosto. A seguito di quanto potuto apprendere dalla relazione dettagliata del presidente Fico, che nel seguire in prima persona l’emergenza ha avuto incontri con componenti del governo nazionale, ed altri ne avrà nei prossimi giorni, il Presidente del Consiglio Regionale ha ritenuto proporre di fissare la seduta per il prossimo 27 agosto a partire dalle ore 11 e ad oltranza.

I CONTATTI – Piena intesa della maggioranza: il Presidente Fico e la sua giunta sono in costante interlocuzione con le realtà territoriali e tutti gli Enti coinvolti, per individuare le soluzioni più idonee ed efficaci e per il 27 il quadro istruttorio sarà maggiormente esaustivo, offrendo all’Aula il necessario approfondimento tecnico e le opportune illustrazioni relative al disegno di legge e agli sviluppi sul fenomeno del bradisismo. Parallelamente, il Presidente Roberto Fico è in attivo confronto con il Governo centrale per definire un percorso istituzionale condiviso e individuare risposte adeguate. L’intento prioritario della maggioranza è coniugare la doverosa vicinanza alle comunità interessate con un’azione amministrativa e legislativa solida, fondata su elementi certi e provvedimenti incisivi nell’interesse dei cittadini.