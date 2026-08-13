Bradisismo: 2.896 sfollati a Pozzuoli

POZZUOLI – Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli, che ad oggi sono 2.896. L’ultimo bollettino diffuso dal comune di Pozzuoli conta anche 255 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti; 1.114 nuclei familiari evacuati o sgomberati; 2.703 persone in sistemazione autonoma; 140 quelle ospitate in strutture alberghiere e 53 al Palatrincone. Infine sono 1.076 i nuclei che familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.720 persone, di cui 547 over 65 e 465 persone con disabilità.