Porto di Pozzuoli chiuso ai mezzi pesanti

POZZUOLI – Alleggerire il porto di Pozzuoli dirottando i mezzi pesanti diretti a Ischia e Procida a Napoli. Lo ha confermato il Prefetto Michele di Bari, oggi a Ischia per una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, illustrando ai sindaci la soluzione trovata per garantire i collegamenti con le isole. Il dispositivo sarà adottato per sopperire alle difficoltà del territorio colpito dal bradisismo e a causa della presenza, in particolare, di due edifici inagibili a cui si aggiungono strade chiuse e restringimenti di carreggiata. Da Pozzuoli, dunque, per le due isole potranno partire solo mezzi fino ad otto metri di lunghezza e di peso non superiore a 35 quintali.

LO STOP – Dallo scalo Porta di Massa di Napoli partiranno invece i camion con una portata superiore: si tratta del 25 per cento dei camion, circa 40 al giorno, che solitamente raggiungono le isole del Golfo. Unica deroga per gli automezzi che trasportano i rifiuti e sono diretti alle discariche in terraferma mentre per quelli che assicurano l’approvvigionamento di gas e benzina non è stata ancora presa una decisione definitiva. Il prefetto precisa che si tratta di una soluzione temporanea visto che i due edifici pericolanti dovrebbero essere messi in sicurezza a breve, consentendo di recuperare la piena accessibilità all’area portuale di Pozzuoli per tutti i veicoli. Nella serata di ieri, intanto, il sindaco di Pozzuoli ha firmato un’ordinanza con cui ha sospeso varo e alaggio di imbarcazioni.