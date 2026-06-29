Apre a Quarto la nuova agenzia “UniPoste SPA” con servizi a 360 gradi per tutti i cittadini – LE FOTO

QUARTO – Una nuova realtà imprenditoriale apre le porte nel cuore di Quarto. In Via Pietrabianca 7/A nasce un nuovo punto a marchio UniPoste SPA, pensato per offrire ai cittadini, alle famiglie e alle imprese un’ampia gamma di servizi in un’unica sede, con l’obiettivo di coniugare professionalità, rapidità e assistenza qualificata. A guidare il progetto sono i soci Antonio Bellopede e Brunella Tuppo, che hanno scelto di investire sul territorio con la volontà di creare un punto di riferimento capace di semplificare le esigenze quotidiane della clientela, offrendo servizi completi e facilmente accessibili. La nuova agenzia mette a disposizione numerosi servizi, tra cui spedizioni nazionali e internazionali, pagamento di bollettini, PagoPA e modelli F24, attivazione SPID, assicurazioni per auto, casa, salute e impresa, prestiti personali e soluzioni di credito, attivazione di forniture luce e gas, servizi di telefonia mobile e noleggio veicoli.

I SERVIZI – L’apertura rappresenta un importante segnale di crescita per il tessuto commerciale di Quarto, contribuendo ad ampliare l’offerta di servizi sul territorio e offrendo ai cittadini la possibilità di trovare in un unico punto risposte rapide ed efficienti alle proprie necessità. «Abbiamo voluto realizzare un centro servizi moderno, in grado di garantire competenza, affidabilità e un rapporto diretto con il cliente», dichiarano i soci Antonio Bellopede e Brunella Tuppo. «Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per famiglie, professionisti e imprese, offrendo un’assistenza qualificata e soluzioni su misura.» La nuova sede UniPoste SPA, in Via Pietrabianca 7/A, Quarto (NA), è già operativa e accoglie ogni giorno cittadini e aziende, confermando l’impegno dei due imprenditori nel promuovere servizi innovativi e di qualità, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Per informazioni è possibile contattare l’agenzia al numero 329 2389240. *articolo pubblicitario

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