POZZUOLI/ Apre a Monterusciello il primo distributore di GPL

POZZUOLI – Apre a Monterusciello il primo e unico distributore GPL del quartiere. Il nuovo impianto – ad opera di “Chiarolanza carburanti” di Chiarolanza Silvio – aprirà ufficialmente in via Giuseppe Parini 28, offrendo un servizio atteso da residenti e automobilisti della zona. L’apertura rappresenta un importante punto di riferimento per il quartiere, consentendo agli utenti di effettuare il rifornimento di GPL senza doversi spostare verso altre aree dei Campi Flegrei. L’inaugurazione segna un nuovo investimento sul territorio, con l’obiettivo di garantire un servizio moderno, comodo e facilmente accessibile a tutta la comunità di Monteruscello.

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