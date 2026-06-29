Notte di terrore per una 36enne: il vicino entra in casa e tenta di violentarla

PROCIDA – Sono le 4 e 10. E’ sola in casa, i figli dormono e il compagno è uscito da poco, quando sente una voce che la chiama. Proviene dalla cucina. La donna, 36enne, si alza e va a controllare cosa stesse succedendo ma quello che si trova davanti la pietrifica. E’ il suo vicino che sta rovistano nei cassetti. La donna spaventata chiede cosa stesse facendo, ma l’uomo con tono aggressivo la obbliga a farle un caffè. La vittima – terrorizzata ma con la ferma volontà di proteggere i suoi bambini – acconsente. Si volta di spalle per preparare la caffettiera quando l’uomo la afferra. Prova ad avere un approccio fisico. La donna si dimena ma lui continua. Prova a liberarsi anche se il divario fisico è evidente. L’uomo allenta la presa e lei riesce a sottrarsi e lo spinge con tutte le sue forze fuori casa. L’uomo, 34enne, scappa. La donna scioccata chiama il compagno. L’uomo con un sistema di videosorveglianza da remoto ricostruisce quanto accaduto e contata il 112. I carabinieri della stazione di Procida raggiungono in pochi minuti l’abitazione della donna e bussano a casa del 34enne. Una volta entrati, trovano sul tavolo 15 euro e un pacchetto di sigarette appena rubati a casa della vittima. Per il 34enne scattano le manette, dovrà rispondere di violenza sessuale e furto. La donna, ancora spaventata, ha dichiarato ai militari che quanto accaduto è la punta dell’iceberg di una serie di episodi avvenuti anche se l’uomo non si era mai spinto a tanto e per questo motivo aveva preferito non denunciare.

Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per reati di violenza di genere, è stato arrestato e ora in carcere.