POZZUOLI/ Mancano 3 consiglieri del PD: Manzoni senza maggioranza, salta il consiglio comunale

POZZUOLI – È saltato il consiglio comunale in programma questa mattina a Pozzuoli (in prima convocazione). All’appello fatto dal presidente Mimmo Pennacchio e dalla segretaria Teresa Di Palma mancavano ben cinque consiglieri di maggioranza, di cui tre del Partio Democratico. Si tratta di Vitale Di Dio (Pozzuoli al Centro), Vicente Migliucci (Europa Verde) e dei consiglieri del PD Mariarosaria Testa, Manuela D’Amico e Antonio Villani. Accortisi che la maggioranza presente in aula non riusciva a garantire il numero legale, cinque consiglieri di opposizione hanno lasciato l’assise. A quel punto, con soli 12 presenti, il presidente del consiglio ha annullato la seduta rinviandola, in seconda convocazione, a domani mattina ore 9.30.

NUOVA CRISI NEL PD – Sullo sfondo di quanto avvenuto questa mattina c’è l’ennesima crisi nel Partito Democratico che vede questa volta al centro la capogruppo Mariarosaria Testa, indotta dal sindaco alle dimissioni da presidente della commissione regolamenti dopo le pressioni condotte da parte di Gennaro Pastore di “Pozzuoli al Centro”.