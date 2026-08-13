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Incendio lambisce le case a Pozzuoli: spento dai Vigili del Fuoco

Incendio lambisce le case a Pozzuoli: spento dai Vigili del Fuoco
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato13 Agosto 2026

POZZUOLI – Paura questo pomeriggio a Pozzuoli dove un vasto incendio è divampato sulla collina di Cigliano, lungo il versante che affaccia su via Campana e sulla Tangenziale di Napoli. Sono stati momenti di grande paura per i residenti, con le fiamme che hanno raggiunto un parco residenziale lambendo diverse abitazioni. Uno dei focolai, infatti, è si è formato proprio in prossimità del “Borgo Agrumeto”, in via Privata Cigliano, dove intere famiglie sono state impegnate in una corsa contro il tempo per mettere al sicuro vetture e mezzi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del Fuoco insieme agli uomini della Forestale e della Protezione Civile che hanno lavorato per spegnere l’incendio che è stato domato poco dopo le 18. Ad aiutare le operazioni è stata poi la pioggia che ha spento gli ultimi focolai che si erano formati lungo la collina, sul versante che affaccia sullo svincolo della Tangenziale di Napoli.

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