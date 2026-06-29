BACOLI/Incidente a Cappella, si scontrano due moto: feriti e traffico paralizzato

BACOLI – Un incidente stradale tra due moto è avvenuto questa mattina in via Mercato di Sabato e traffico paralizzato a Cappella e Fusaro. L’incidente ha visto coinvolte due moto, rimaste al centro della carreggiata occupando le corse di marcia. Il sinistro si è verificato nel tratto adiacente l’ingresso dell’Asl Napoli 2, proprio al confine tra Bacoli e Monte di Procida. Secondo le prime informazioni, sono tre le persone rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con le ambulanze e gli agenti della polizia municipale di Bacoli e i carabinieri della locale stazione per i rilievi e la gestione della viabilità.