Riaperta via Montagna Spaccata tra Pozzuoli e Quarto

POZZUOLI – Dopo i lavori di messa in sicurezza del costone lesionato dalla scossa dello scorso 31 luglio, possiamo restituire alla circolazione un’arteria fondamentale per il nostro territorio. “È un risultato che nasce da un lavoro concreto e da una forte sinergia istituzionale. – fa sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino – Ringrazio il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, la struttura tecnica del Comune di Pozzuoli e la Prefettura, con la quale abbiamo condiviso un importante lavoro di coordinamento, reso ancora più necessario dall’importanza di questa strada per la mobilità dei nostri cittadini.”