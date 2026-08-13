POZZUOLI/ Vacanze rovinate dall’agenzia: oltre 30 famiglie truffate. Coppia perde i soldi del viaggio di nozze

POZZUOLI – Oltre 30 famiglie senza vacanza e senza soldi. È questo, ad oggi, il conto delle persone che hanno denunciato di aver subito una truffa dalla titolare dell’agenzia “Viaggiare con Averno” di Arco Felice. Sono numerose le denunce presentate ai carabinieri della stazione di Pozzuoli negli ultimi giorni. L’agenzia, ormai inesorabilmente chiusa, è stata presa d’assalto dai clienti esasperati. Le segnalazioni raccolte finora sui social sono moltissime.

LA DISPERAZIONE – Contestazioni molto simili tra di loro, che variavano solo per gli importi pagati dai clienti, alcuni dei quali ingenti, per viaggi mai prenotati, oppure cancellati dopo la prenotazione. Il presunto trucco appare essere sempre lo stesso: i clienti versavano acconti con bonifici bancari, convinti di prenotare camere di hotel, biglietti di viaggio, assicurazioni sanitarie o altri servizi compresi nel pacchetto turistico da loro scelto. Salvo poi iniziare a ricevere comunicazioni di imprevisti, che avrebbero dovuto solo far slittare il viaggio o annullare il viaggio.

LE SEGNALAZIONI – Tra chi si dice truffato c’è Rosaria, una giovane di Licola che ha versato alla titolare dell’agenzia 4.500 euro per il viaggio di nozze. Numerose le sensazioni anche sul gruppo “Sei di Pozzuoli se…” “Una famosa agenzia di viaggi di Arco Felice mi ha truffato 8000 euro – racconta Migliaccio Laura – con contratti falsi, vacanza mai prenotata e mai tantomeno pagata. La cosa triste è stata vedere fiumi di persone fuori l’agenzia per lo stesso problema. La titolare si è recata dai carabinieri per diffidare decine di famiglie che erano fuori la sua agenzia. Truffati e anche diffidati avete capito niente? Tenetevi lontani da lei”.

LA DIFESA – A seguito delle numerose segnalazioni social di truffa e delle denunce presentate ai carabinieri, l’agenzia, con un post sui social, invita i presunti truffati ad inviare una mail per il rimborso: “Gentili Signori, con estremo rammarico la informiamo che a causa di gravi e improvvisi problemi organizzativi e amministrativi, l’agenzia non è in grado di garantire lo svolgimento del viaggio da lei prenotato. Ci scusiamo profondamente del disagio e per il preavviso ridotto. Al fine di tutelare tutti i clienti, abbiamo deciso di procedere con un concordato di rimborso per le somme da lei versate. La nostra priorità è ora restituire quanto prima la somma versata. Le proporremo le date e le modalità di pagamento al più presto quanto prima quanto versato. Con la presente vi chiediamo una vostra e-mail per essere contattati dall’ufficio legale”.