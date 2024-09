Torna la mini notte bianca a Pozzuoli: 40 artigiani in piazza e negozi aperti fino a tardi

POZZUOLI – La mini notte bianca fa il bis. Dopo il successo di due settimane fa, il centro storico di Pozzuoli torna a colorarsi con le luci dei negozi aperti fino a notte e le opere artistiche di 40 artigiani che daranno vita al terzo appuntamento della fiera HobbArt. A partire dalle 18 di sabato 21 settembre sarà, infatti, possibile visitare gli stand allestiti in piazza della Repubblica dove monili, dolciumi, oggetti da collezione, articoli per bambini, opere presepiali richiameranno l’attenzione di turisti e avventori. L’evento è stato organizzato dal comune di Pozzuoli attraverso l’assessorato alle attività produttive, gli hobbisti puteolani e i commercianti che prolungheranno l’orario di chiusura oltre mezzanotte.

L’IMPEGNO – «Dopo il grande successo di pubblico di due settimane fa si ritorna in piazza con artigiani e commercianti – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Insieme al sindaco stiamo lavorando per dare continuità a un programma ricco di eventi dopo un’estate condizionata dall’emergenza. Sabato sarà bello rivedere tanta gente in piazza e nelle strade del centro storico che, con l’impegno e il sacrificio da parte di tutti, sta tornando a splendere». Pozzuoli è l’unico comune dell’area flegrea ad avere un apposito albo degli hobbisti che riconosce la figura come attività artigianale, svolta in modo occasionale, non professionale e senza vincolo di subordinazione.

IL RILANCIO – «Insieme alle organizzazioni sindacali stiamo lavorando affinché il centro storico abbia un rilancio significativo, attraverso eventi ed iniziative di vario genere, che incontrino i gusti e le preferenze del maggior numero possibile di persone. – fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Ci rivolgiamo ai puteolani e ai turisti, che potranno trascorrere al centro storico giornate di shopping e svago. Le esperienze fatte negli ultimi fine settimana sono state decisamente positive, e ci incoraggiano a proseguire su questa strada, tutti insieme con un unico obiettivo: il bene della città di Pozzuoli e dei cittadini puteolani. Ringrazio l’Assessora Titti Zazzaro e le organizzazioni sindacali che stanno facendo, insieme a me e all’amministrazione tutta, un lavoro quotidiano e decisamente proficuo».