Bacoli in ginocchio per il maltempo, il vicesindaco ironizza: «Scende la pioggia ma che fa»

BACOLI – Mauro Cucco ci è ricascato. Dopo l’inopportuna battuta dopo una forte scossa (all’epoca era presidente del Consiglio Comunale), a cui seguirono la rimozione del post e le scuse, ieri si è ripetuto. Il vicesindaco di Bacoli, dimenticando forse ancora una volta il ruolo istituzionale che ricopre, ha dato sfoggio alla sua ironia. Così nelle ore in cui il sindaco Josi Della Ragione annunciava vicinanza e sostegno alla popolazione colpita da un violento nubifragio con auto bloccate nelle strade allagate, il Cucco pubblicava in una storia su Facebook che rilanciava la nota canzone “Scende la pioggia ma che fa”. Nulla di vietato ovviamente, tutto lecito eccetto la tempistica e soprattutto il ruolo istituzionale: per i cittadini preoccupati per il forte maltempo (così come lo era il sindaco) non sarà stato bello leggere l’ironia (?) del vicesindaco.