BACOLI/ Maltempo, dopo un mese frana di nuovo via Mercato di Sabato

BACOLI – Di rattoppi e tamponamenti non ne vuole più sapere. Via Mercato di Sabato, proprio al confine tra Bacoli e Monte di Procida, è franata di nuovo. Giusto un mese dopo. Era il 18 agosto scorso quando un violento temporale estivo causò una voragine, con conseguente innalzamento del manto stradale.

UN MESE DOPO – Trenta giorni dopo, un nuovo violento temporale, nuova voragine allo stesso posto. La volta scorsa ci fu l’intervento in sinergia tra le due amministrazioni limitrofe per la risoluzione del problema, che in realtà non è mai stato risolto. In un post su Facebook, il sindaco Josi Della Ragione, oltre alla solita autocelebrazione per l’intervento risolutore, che poi tanto risolutore non è stato, diede “la ‘colpa’ ai guasti all’impianto fognario obsoleto e alle continue scosse di terremoto e non all’asfalto appena posato“.

NUOVO INTERVENTO – Appare evidente che in quel tratto la strada tende a scivolare verso il basso e che l’intervento eseguito un mese fa nello stesso punto non è stato risolutivo. Così come non è riuscito a tamponare la situazione l’intervento di poco più di un mese fa. La nuova voragine si trova su una delle due strade principali del paese. A questo punto sarebbe opportuno, dopo quasi 7 anni di amministrazione, un consistente intervento di manutenzione nelle strade di quella zona alla periferia della città per garantire la sicurezza dei residenti e di chi vi transita.