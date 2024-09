POZZUOLI/ Una carta dei servizi per chi soffre di disturbi della memoria: l’iniziativa dell’Asl

POZZUOLI – Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi) per diffondere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia. La demenza rappresenta una delle più grandi sfide per la salute pubblica, partendo dalla constatazione che nel mondo oltre 50 milioni di persone vivono con questa condizione, con un nuovo caso di demenza ogni 3 secondi e con un costo globale annuo stimato di 1.3 trilioni di dollari, secondo quanto riportato nel World Alzheimer Report 2015.

L’INIZIATIVA – In occasione della XXXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra sabato 21 settembre 2024, l’ASL Napoli 2 Nord ha prodotto una Carta dei servizi rivolta alle persone che presentano disturbi della memoria e/o di altre funzioni cognitive (tra cui i malati di Alzheimer o di altre forme di demenza). Tale documento mira a diffondere tutte quelle informazioni utili ai pazienti ed ai caregiver per orientarli, in maniera corretta, verso i servizi sanitari e socio-sanitari che sono stati attivati ed implementati in questi anni sull’intero territorio aziendale. La carta dei servizi, pubblicata sul sito web aziendale, sarà distribuita in formato cartaceo presso tutti i Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze aziendali a partire dal 23 settembre 2024.