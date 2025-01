Terzo mandato, Nappi (Lega): ora il Pd prenda le distanze da De Luca e lo espella

NAPOLI – «A nome di chi ha parlato il presidente pro tempore in questa delirante conferenza stampa? Delle due l’una: o De Luca, oggi lo ha fatto a nome di tutta la sua coalizione oppure il Pd deve chiarire subito da che parte sta. De Luca ha detto di avere intenzione di andare avanti: a nome di chi, con chi e col sostegno di chi? Vuol far intendere che i problemi con il suo partito e le sinistre sono risolti? Vuol dire che le riserve sulla sua candidatura sono state sciolte e che le parole di Schlein e dei suoi erano solo parole al vento e quindi stiamo assistendo ad una pantomima mentre nelle segrete stanze stanno trattando per continuare a gestire insieme il potere? Se invece così non fosse, allora i cittadini campani meritano chiarezza e atti concreti, come la sfiducia in Consiglio e l’espulsione dal partito. Quanto alle intenzioni, ai progetti, agli investimenti miliardari evocati nel solito show favolistico, solo un tema per tutti: la sanità. Con che coraggio De Luca parla in maniera trionfalistica di nuove strutture ospedaliere, quando negli ultimi anni ha chiuso ben 20 pronto soccorso e la gente muore, emigra per le cure o addirittura rinuncia a curarsi?». Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.