A Pozzuoli premio ai migliori piatti preparati con pesce azzurro

POZZUOLI – Sono stati premiati i ristoranti che meglio si sono distinti nella preparazione del pesce azzurro durante il festival del pescato locale “Azzurro Pozzuoli”. Ad eleggere i vincitori della gara, andata in scena durante l’Aperifish di fine anno, sono state due giurie: una popolare, composta dai cittadini che hanno partecipato alla manifestazione; l’altra formata da esperti enogastronomici, chef, giornalisti e influencer. A spuntarla su tutti sono stati due ristoranti di Pozzuoli: “Quanto Basta” e “Tribus Restaurant”. Il primo premio, arrivato mediante il voto della giuria popolare, è andato a “Quanto Basta” che ha ricevuto “Azzurrina”, caratteristica statuina che raffigura una alice che porta sul capo il tipico cappello da chef. La giuria di esperti ha invece indicato in ex aequo i piatti preparati da “Quanto Basta” e “Tribus”.

VITTORIA DI TUTTI – «E’ stata la manifestazione del popolo, una festa per tutti i puteolani che amano la tradizione e l’arte della cucina – spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro – Questi premi sono simbolici, non ci sono né vincitori né vinti, in quanto tutte le attività che hanno aderito alle iniziative di Azzurro Pozzuoli, ognuna con le proprie peculiarità e le proprie iniziative, hanno rappresentato un tassello di un mosaico vincente». Azzurro Pozzuoli, che tornerà in estate con la terza edizione, ha goduto del Patrocinio e il contributo del Comune di Pozzuoli; il Patrocinio di Città del Vino, GAL Parthenope e la collaborazione di Malazè, AIS Campania, Consorzio di Tutela dei vini Campi Flegrei e Ischia.