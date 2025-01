POZZUOLI/ Furto con scasso al bar del distributore Q8: ladri in fuga con le sigarette

POZZUOLI – Nuovo assalto alla stazione di servizio Q8 lungo Variante Anas. Questa notte una banda composta da cinque uomini incappucciati ha preso di mira la notte scorsa il bar-caffetteria. Dopo aver divelto la porta d’ingresso con un flex, i ladri sono riusciti ad entrare nei locali portando via un quantitativo di sigarette. Il raid è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato la banda muoversi a bordo di un’Audi A3 di colore nero, modello di auto già utilizzato per precedenti furti in zona. Dopo aver preso il bottino (il cui valore non è stato ancora quantificato) i ladri sono scappati in direzione Pozzuoli. Sul posto è giunta la Polizia che indaga sull’accaduto.